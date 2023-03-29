Tokat Devlet Hastanesi Diyetisyeni Esra Koçak, ramazan ayını basit önlemlerle sağlıklı ve çok daha rahat geçirmenin mümkün olabileceğini ifade etti. Sahur yapmadan tutulan orucun bir çok sağlık problemine neden olabileceğini söyleyen Diyetisyen Esra Koçak şunları söyledi:

Oruç tutarken daha sağlıklı ve zinde olabilmek için mutlaka sahura kalkılması gerekiyor. Sahur yapmadan tutulan oruç, gün içerisinde kan şekerimizin daha fazla düşmesine, halsizliğe ve uyku haline sebep oluyor. Aç geçirilen bu uzun süre sonunda iftarda daha fazla yemek yiyeceğiz ve bu da midemizi çok daha fazla doldurmamıza sebep olacak. Bu durum da birçok sağlık sorununa neden olmaktadır. Reflü ve kilo alma gibi sorunlara neden olacaktır.

“Hafif beslenmeliyiz"

Sahura kalkmanın önemine vurgu yapan Koçak "Beslenme olarak iftarda çok yağlı, kızartılmış yiyeceklerden ve tuzlu yiyeceklerden uzak duralım. Mutlaka hafif bir sebze yemeği gerekiyor. Salata ve etli yemekler gibi yemekleri tüketebiliriz. Özellikle şerbetli tatlılardan uzak durulması gerekiyor. Bunun yerine sütlü tatlılar tercih edilebilir” dedi.

“Hamur içi tok tutmaz”

Halk arasında hamur işleri, kızartma gibi ürünlerin tok tuttuğuna dair yanlışların olduğunu belirten Koçak sözlerini söyle sonlandırdı:

”Kültürümüzde hamur işleri, kızartma gibi ürünler olduğu için bunların tok tuttuğu maalesef doğru değildir. Mutlaka protein içeren bir kahvaltı daha sağlıklı olacaktır. Ramazanda oruç tutarken kilo vermek sağlıklı beslenme ile mümkündür”