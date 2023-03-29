Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal, dairesel hareketli sulama sistemlerinde kullanılan yağmurlama yöntemine ek olarak hareketli damlama sistemini geliştirerek, OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Bafra İstasyonu'nda kullanmaya başladı.

Prof. Dr. Köksal, Türkiye'de kontrol altındaki su kaynaklarının yüzde 80'ine yakınının tarımda kullanıldığını söyledi.

Tarımda kullanılan su kaynaklarının da yüzde 60'ına yakınının yanlış uygulamalar nedeniyle israf edildiğini belirten Köksal, "Bu israfı önlemek için arazilerimizde, tarlalarımızda, bahçelerimizde doğru sulama sistemlerini tesis edip, bu sistemlerin doğru bir şekilde işletilmesi gerekir" dedi.

"Bu sistem Türkiye'de ilk"

Tarımda su tasarrufunda damla sulama sisteminin ön plana çıktığına dikkati çeken Köksal, "Türkiye'de ilk defa kurulan bu sistem (hareketli damla sulama) ile amacımız damla sulamada kullanılan boru miktarını azaltmak, su israfının önüne geçmek, verim ve kaliteyi arttırarak tarımı daha karlı hale getirmek" diye konuştu.

Hareketli damla sulama sistemi ile hem yağmurlama sulama hem de damla sulama yapılabildiğini anlatan Köksal, şunları söyledi:

"Çiftçimiz klasik damla sulamada her sezon sulama borularını araziye sermesi gerekir sonrasında toplaması gerekir. Toplarken borularda ciddi zararlar oluyor, tekrar aynı borularla sistem kurulamıyor. Bu sistemde damla sulama borularının toplanması ve serilmesi işlemi ortadan kalktı ayrıca sistemin ehil eller tarafından kurulması gerektiğinden damla sistemlerinde filtre ve boru seçiminde yapılan hataların da önüne geçilecektir."

Prof. Dr. Köksal, geliştirdikleri sistemle su tasarrufu sağladıklarını ise şu örnekle açıkladı:

"Örneğin Samsun Bafra'da, silajlık mısır için dekara sulama suyu ihtiyacı dairesel hareketli damla sulama yöntemi için 375 metreküp, dairesel hareketli yağmurlama yöntemi için 950 metreküp ve yüzey sulama yöntemi için 1300 metreküptür."

Sırada sistemi dijital tarıma uygun hale getirmek var

Dijital tarımla tam olarak uyumlu, tam otomasyona uygun bir sistem geliştirmek hedefinde olduklarını anlatan Köksal, bununla ilgili sonuçları da 1-2 yıl içinde alacaklarını söyledi.