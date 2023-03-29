Resul, Hasan ve Enes…

Kahramanmaraş merkezli depremlere Adıyaman'ın Beybostan Köyü’nde yakalanan 3 çocuk, yıkılan okullarının önünde top oynayarak depremin yarattığı acıları unutmaya çalışmış ancak yine de gözyaşlarına hakim olamamıştı…

Kolay değildi. Depremden sonra köylerinde sadece 5 hane kalmıştı. Okulları yerle bir olmuştu. Deprem anında kent merkezinde bulunan öğretmenleri hayatını kaybetmişti.

Haftalar sonra yüzlerini buruk da olsa güldüren, okulların yeniden açılması oldu. Adıyaman Oymaklı Ortaokulu'nda depremlerin ardından ilk kez ders zili çaldı. Hasan ve Enes yeniden okula kavuşmanın sevincini yaşadı. Resul ise hasta olduğu için onlara katılamadı.

Hasan ve Enes, Beybostan köyünden yarım saat süren bir yolculuk sonrası okula ulaştı. Depremden hasar gören bölgelerden gelen diğer çocuklarla da bugün tanıştılar. Okul bahçesinde doya doya top oynadılar.

Onlar şimdi, depremin açtığı yaraları yeni okullarında sarıyor.