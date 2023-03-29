Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda şu ana kadar haklarında gözaltı kararı verilen 138 şüpheliden 124'ü gözaltına alındı.

Bu kişilerden 42'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 82'si ise 58'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.