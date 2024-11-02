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Türkiye
AA 02.11.2024 13:15

Sahte kiralık ev ilanıyla 20 kişiyi dolandıran 3 zanlı yakalandı

Samsun'da sahte kiralık ev ilanı vererek dolandırıcılık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte kiralık ev ilanıyla 20 kişiyi dolandıran 3 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, emlakçıların internet sitelerindeki üyelik hesaplarının ele geçirilip sahte kiralık ev ilanı verilerek dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olayla ilgili kimlikleri belirlenen D.A. (22), C.K. (24) ve E.Ş'nin (24) İlkadım ilçesindeki ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

İkametlerde yapılan aramada dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 6 cep telefonu, 1 tablet ve 11 sim kart ele geçirildi.

Zanlıları emniyete götüren polis, bağlantılarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Şüphelilerin Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de 20 kişiyi sahte ilanlarla yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

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