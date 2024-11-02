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Türkiye
DHA 02.11.2024 12:57

Elektrikli bisikletin bataryası patladı, 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

İstanbul Sarıyer'de odasında uyurken şarjdaki elektrikli bisikletinin bataryasının patlaması sonucu çıkan yangında dumandan zehirlenen 19 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Elektrikli bisikletin bataryası patladı, 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
[Fotograf: DHA]

Sarıyer’de odasında uyurken şarjdaki elektrikli bisikletinin bataryasının patlaması sonucu çıkan yangında dumandan zehirlenen 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra yaşamını yitirdi.

Elektrikli bisikletin bataryası patladı, 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Olay, 24 Ekim Perşembe günü sabaha karşı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş, elektrikli bisikletiyle dolaştıktan sonra evine geldi. Bisikletini evinde içinde şarja taktı. Sabaha karşı şarjda olan batarya bir anda patladı. Patlama sonucu evde yangın çıkınca çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada yangına uykuda yakalanan Odabaş, yoğun dumana maruz kalması sonucu zehirlenerek bayıldı.

"Organları bağışlandı"

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası evden çıkartılan Odabaş, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 hafta yoğun bakımda kalan Mehmet Gökay Odabaş’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından organları bağışlanan Odabaş’ın cenazesi, memleketi Ordu’da toprağa verildi.

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