Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, trafik cezalarının ödenebileceği görüntüsüyle kurulan bir internet sitesi aracılığıyla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede, cezaların indirimli olarak ödenebilecek gibi gösterildiği, bu şekilde cezasını internet üzerinden ödemek isteyen vatandaşların kandırıldığı ortaya çıktı.

9 kişiyi mağdur etti

Siteyi kuran şüphelinin, hem online ödeme yöntemiyle ödenen paraları kendi hesabına aktardığı hem de ödeme yapmak isteyenlerin kart bilgilerini kopyaladığı, bu yolla 4'ü İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde 9 kişiyi mağdur ettiği anlaşıldı.

Bu şekilde elde ettiği kart bilgileriyle internet üzerinden alışveriş yapan şüphelinin, kendisine pahalı cep telefonları ve altın sipariş ettiği belirlendi.

Çalışmaların devamında teknik ve fiziki takip yöntemleriyle şüphelinin kimliğini tespit eden polis, dolandırıcıyı Bakırköy'de, sipariş ettiği ürünleri almak üzere gittiği kargo firmasında yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.