İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 1 kişi daha hayatını kaybetti. 9 Ekim'den bu yana kentte sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Mersin ve Samsun'da da hastanede tedavi gören 2 kişi yaşamını yitirdi. Yurt genelinde toplam ölüm sayısı ise 79'a ulaştı.

Zonguldak'ta 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ise 3 kişi sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Tedavi görenlerden birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Sahte içki üreten ve satanlara yönelik operasyonlar da sürüyor.

Adana'da imalathaneye dönüştürülen bir eve baskın yapıldı. Aramalarda 220 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

40 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, ölümlere ilişkin soruşturmalar kapsamında yakalanan 100 şüpheliden 40'ının tutuklandığını açıkladı.

Ölümlere sebebiyet veren sahte içkilerin bir kısmının marketlerde satılan yüzey temizleyicilerinden, bir kısmının da metanol oranı yüksek etil alkol etiketli ürünlerden üretildiği tespit edildi.

161 bin litre sahte içi ele geçirildi

Yurt genelinde 5 Ekim'den bu yana yürütülen operasyonlarda 161 bin 62 litre ile 6 bin 102 şişe sahte içki ele geçirildi.