Yörükler Mahallesi'nde Topçu ailesinin yaşadığı binanı çatı katında yangın çıktı.

Anne ve bir çocuğu dışarı çıkmayı başardı. Baba Fatih Topçu ile 2 çocuğu evde mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri baba ve çocukları merdiven yardımıla evden çıkardı.



Hastaneye sevk edilen 7 ve 10 yaşlarındaki Eymen ve Ömer Hamza kurtarılamadı.

Baba Fatih Topçu'nun tedavisi sürüyor.