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Sakarya'da 2 çocuk yangınında can verdi
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.
Yörükler Mahallesi'nde Topçu ailesinin yaşadığı binanı çatı katında yangın çıktı.
Anne ve bir çocuğu dışarı çıkmayı başardı. Baba Fatih Topçu ile 2 çocuğu evde mahsur kaldı.
İtfaiye ekipleri baba ve çocukları merdiven yardımıla evden çıkardı.
Hastaneye sevk edilen 7 ve 10 yaşlarındaki Eymen ve Ömer Hamza kurtarılamadı.
Baba Fatih Topçu'nun tedavisi sürüyor.
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