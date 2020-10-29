Emniyet güçleri Erciş’te E.K.’nin kullandığı tırı şüphe üzerine durdurdu. Sahte gümrük mührü ile kapatıldığı belirlenen tırın dorse kasasını açan ekipler 170 Afganistan, 26 Pakistan, 9 Irak, 4 Bangladeş ve 1 Özbekistan uyruklu 210 düzensiz göçmenle karşılaştı.

[Düzensiz göçmen taşınan tırın dorsesi sahte gümrük mührü ile kapatılmıştı.]

Kadın ve çocuklar da vardı

Aralarında 18 çocuk ve 111 kadının da olduğu göçmenler Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Sahte sevk irsaliyesi de taşıdığı belirlenen tır şoförü gözaltına alındı.

