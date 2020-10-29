Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre; 06:45-10:30 saatleri arasında İstanbul'un Avrupa yakasındaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan uyarıda; sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.