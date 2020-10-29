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İstanbul için sarı uyarı: Sel ve doluya dikkat
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji, İstanbul'da etkili olması beklenen şiddetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre; 06:45-10:30 saatleri arasında İstanbul'un Avrupa yakasındaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan uyarıda; sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: MeteorolojiSon Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 07:32
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