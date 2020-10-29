Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kayseri’de şüpheli valiz fünye ile patlatıldı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri’de yol kenarına bırakılan valiz polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan valizden çöp çıktı.
Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesinde meydana geldi.
Yol kenarında şüpheli valiz gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevreye şerit çekerek, önlem aldı.
Valizin bulunduğu yere gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli valizi fünye ile patlattı. Valizden çöp çıktı.
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