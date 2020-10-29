Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, aralarında restoran, cami, pazar yeri, spor salonu, kafe ve nikah töreni gibi toplu yaşam alanlarının da olduğu 519 noktada ekiplerce denetim yapıldı.

Ekipler bu kapsamda, taksiler ve toplu ulaşım araçlarını da denetledi.

COVID-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri belirledikleri 12 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.