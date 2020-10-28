Muğla açıklarında 106 sığınmacı kurtarıldı
Marmaris ve Bodrum açıklarında 136 sığınmacı sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 83 yabancı uyruklu kurtarıldı.
Karaada mevkisi açıklarında can salları içerisinde sığınmacılar olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 3 can salındaki 83 sığınmacı, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Marmaris açıklarında 23 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kişi kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yeşilova Körfezi’nde lastik can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen saldaki 23 kişiyi kurtarıp bota alarak karaya çıkardı.
Karaya çıkarılan kişiler içerisinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalıştığı belirlenen 19 Türk vatandaşı hakkında yasal işlem başlatıldı.