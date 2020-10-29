Dağlar deliniyor, tünel ve viyadüklerle birbirine bağlanıyor. Tehlikeli noktalar bir bir ortadan kaldırılıyor.

Van ile Hakkari arasındaki yol projesi hızla ilerliyor.

Projeyle ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yol inşaatında, bugüne kadar 54 kilometrelik bölümünü tamamladık. Projede 8 bin 530 metre uzunluğunda çift tüp T1 ve T2 tünellerinde çalışmalara devam ediyoruz. 2021 yılında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Sık sık heyelanların yaşandığı bölge, tehlikeli virajlarla da dikkati çekiyor.

Yüksekova Yeniköprü Tünel Projesi kapsamında bölgeye 17 kilometrelik 2 tünel inşa ediliyor.

Maliyeti 1 milyar lirayı aşan projenin 3 yılda tamamlanması planlanıyor.

Haber: Burak Dündar

Kamera: Faruk Yağız