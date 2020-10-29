Haber Giriş: Kaynak: AA
Karantinada olması gereken kişi gezerken yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'nun Daday ilçesinde yol kontrolü sırasında koronavirüs karantina kurallarına uymadığı tespit edilen kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
İzolasyonda olması gerekirken gezmeye çıkan B.D.Ç, Daday ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında polis noktasında durduruldu.
COVID-19 nedeniyle evinde, karantinada olması gereken kişinin, izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.
KYK yurduna yerleştirilen B.D.Ç'ye 3 bin 150 lira idari para cezası da uygulandı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 01:59
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