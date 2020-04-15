Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve resmi belgede sahtecilik" yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, son 6 ayda 29 milyon liralık sahte fatura düzenleyerek devleti 4 milyon 400 bin lira zarara uğrattığı iddia edilen F.Y'ye ait 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 25 farklı firmaya ait kaşe, 4 hard disk, 1 cep telefonu, 6 pos cihazı ve çok sayıda evrak ve dokümana el konuldu, F.Y'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen evrak ve dijital malzemeler incelenmek üzere Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Kısmına ve Adana Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlığına teslim edildi.