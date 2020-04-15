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İstanbul'daki hava kirliliğini sese çevirdi
İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Yalın Deniz Özcan, hava kirliliğini sese çevirdi. Karantina dönemi öncesinde ve sonrasında İstanbul'daki durumu karşılaştırdı. İki dönem arasındaki fark oldukça büyük.
Yoğun trafik, kalabalık sokak ve meydanlar...
İstanbul yoğun nüfusuyla Türkiye'de hava kirliliğinin en yüksek olduğu kent. Bugünlerde ise koronavirüs dolayısıyla en temiz günlerini yaşıyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji öğrencisi Yalın Deniz Özcan, Yıldız Teknik Üniversitesinde eğitim gören kardeşiyle çalışma hazırladı. Özcan kardeşler, hava kirliliğini sese çevirdi.
Karantina döneminde ve öncesinde İstanbul'un seslerini karşılaştırıldı. İki dönem arasındaki açık fark dikkat çekti.
Proje ile farkındalık oluşturmak isteyen Özcan kardeşler, dünyada başka büyük şehirlerde de benzer ses karşılaştırmaları yapmayı hedefliyor.
Etiketler: Yalın Deniz Özcan karantina istanbul'da hava kirliliği İstanbul Teknik Üniversitesi hava kirliliğiSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 11:27
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