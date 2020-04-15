Yoğun trafik, kalabalık sokak ve meydanlar...

İstanbul yoğun nüfusuyla Türkiye'de hava kirliliğinin en yüksek olduğu kent. Bugünlerde ise koronavirüs dolayısıyla en temiz günlerini yaşıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji öğrencisi Yalın Deniz Özcan, Yıldız Teknik Üniversitesinde eğitim gören kardeşiyle çalışma hazırladı. Özcan kardeşler, hava kirliliğini sese çevirdi.

Karantina döneminde ve öncesinde İstanbul'un seslerini karşılaştırıldı. İki dönem arasındaki açık fark dikkat çekti.

Proje ile farkındalık oluşturmak isteyen Özcan kardeşler, dünyada başka büyük şehirlerde de benzer ses karşılaştırmaları yapmayı hedefliyor.