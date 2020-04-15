Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Gece en düşük sıcaklıklar Erzincan'da 6, Iğdır ve Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ile Kars'ta 4, Ağrı'da 2 ve Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 22, Tunceli'de 21, Erzincan'da 19, Ağrı ile Kars'ta 17, Ardahan'da 16 ve Erzurum'da 15 derece olması öngörülüyor.