Haber Giriş: Kaynak: AA
Doğu'da 4 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gece sıcaklıklar sıfırın altında ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
Gece en düşük sıcaklıklar Erzincan'da 6, Iğdır ve Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ile Kars'ta 4, Ağrı'da 2 ve Erzurum'da 1 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 22, Tunceli'de 21, Erzincan'da 19, Ağrı ile Kars'ta 17, Ardahan'da 16 ve Erzurum'da 15 derece olması öngörülüyor.
Etiketler: Tunceli sıcaklık Doğu Anadolu BölgesiSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 11:29
Son Haberler
- 12:11
- 12:06
- 12:03
- 12:03
- 11:49
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta tedbirlere uymayan 42 kişiye 111 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz