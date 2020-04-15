Trakya'da dün gece başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 7 kilogram yağış düştü.

Yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor. Edirne ve Tekirdağ'da da zaman zaman sağanak etkili oluyor.