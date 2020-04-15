Haber Giriş: Kaynak: AA
Yangın çıkan evdeki köpeklere kalp masajı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde yangın çıkan evdeki iki köpek, kalp masajı ve oksijen desteğiyle hayata döndürüldü.
Muğla'da, Saim Can Gökçe'ye ait evde elektrik kontağından yangın çıktığı ihbarı alan itfaiye ekipleri, bölgeye hareket etti.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Evdeki dumandan etkilenen iki köpek bahçeye çıkarıldı.
Hareket etmeyen köpekler, kalp masajı ve oksijen desteğiyle hayata döndürüldü. Köpeklerin hayata döndüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Etiketler: yangın çıkan ev Muğla Ortaca köpek kalp masajıSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 11:15
Sıradaki Haber
Burs parasını bağışlayan çocuk jandarmayı duygulandırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz