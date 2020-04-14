Haber Giriş: Kaynak: AA
Uçurtmaya takılan baykuşu itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde uçurtma iplerine takılarak yaralanan baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Baykuş, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
Kırklareli'de Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde apartmanlar arasında kopmuş uçurtma iplerine takılarak yaralanan baykuşu gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı baykuşu mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kanadına dolanan ipleri kesen itfaiyeciler, baykuşun su içmesini sağladı.
Veterinere götürülen baykuşun, tedavisi tamamlanınca doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.
Etiketler: uçurtma ipleri itfaiye ekipleri baykuşSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 17:53
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