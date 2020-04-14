Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs nedeniyle Taşoluk Mahallesine yardım götürdü.

Bu esnada jandarma ekiplerini görerek yanlarına yaklaşan 12 yaşındaki 6. Sınıf öğrencisi Ahmet Turna, "Biz Bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vermek istediğini söyledi.

Devletten aldığı 210 TL'lik eğitim bursunu jandarma görevlilerine uzatan Küçük Ahmet, jandarma ekiplerine duygusal anlar yaşattı.

Ahmet'in bu tutumu karşısında duygulanan jandarma görevlisi, “Biz buraya yardıma geldik, sen bize, devletemi yardım edeceksin. Senin Allahına kurban. Kendi ihtiyaçların için harcasan olur mu? Allah senden razı olsun, seni yetiştiren aileden razı olsun. Bu bizi çok duygulandırdı” dedi.

Küçük Ahmet’in hareketinden etkilenen Hekimhan Kaymakamlığı hem Ahmet’e hemde ailesine yardım paketi gönderdi.