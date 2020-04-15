Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında gece saat 01.38'de 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD verilerine göre saat 10.40'ta Hatay 4,7 ile bir kez daha sallandı.

Sarsıntı yerin 24 kilometre altında kaydedildi.

Bir kez daha sallandı

Saat 11.18'de yine merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıkları olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.