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Hatay'da peş peşe depremler
Hatay'da gece meydana gelen depremin ardından 4,7 ve 4,4 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında gece saat 01.38'de 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
AFAD verilerine göre saat 10.40'ta Hatay 4,7 ile bir kez daha sallandı.
Sarsıntı yerin 24 kilometre altında kaydedildi.
Bir kez daha sallandı
Saat 11.18'de yine merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıkları olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Etiketler: son dakika hatay'da deprem hatay depremSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 11:33
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