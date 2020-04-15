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Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.38'de Yayladağı açıklarında 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 21,32 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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