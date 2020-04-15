Haber Giriş: Kaynak: AA
Şırnak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Sıradaki Haber
Karantinaya alınan vatandaşların tahliyesi sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz