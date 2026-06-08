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TRT Haber-AA 08.06.2026 17:08

Türkiye'den Ermenistan'da düzenlenen parlamento seçimleri hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan’da 7 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den Ermenistan'da düzenlenen parlamento seçimleri hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’da 7 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

Açıklamada, Parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Ermenistan’da 7 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Seçim sonrası dönemde Ermenistan’ın bölgede barış ve normalleşme yönünde daha cesur adımlar atmasını temenni ediyoruz.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, bölge ülkelerinin ortak çıkarları temelinde, bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamaya devam edecektir."

Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisinin 105 sandalyeden 61'ini elde ederek tek başına çoğunluğu sağladığı açıklanmıştı. Sivil Sözleşme Partisinin oyların yüzde 49,81'ini aldığı bildirilmişti.

Parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

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