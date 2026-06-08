Parçalı Bulutlu 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.06.2026 16:17

İran'da tüm uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi

İsrail'in gece saatlerinde başlayan saldırılarının ardından İran'da batı hava sahasının kapatılmasının ardından ülke genelinde tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi.

İran'da tüm uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi

Mehr Haber Ajansı, İran Havalimanları Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yayımlanan NOTAM doğrultusunda, ülkenin batı hava sahasının kapatılması nedeniyle ülke genelindeki tüm havalimanlarından gerçekleştirilecek uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği belirtildi.

İran ile İsrail arasında süren karşılıklı saldırılar nedeniyle bu sabah Tahran'daki Mehrabad Havalimanı ile Meşhed ve ülkenin batısındaki havalimanlarında tüm uçuşların durdurulduğu açıklanmıştı.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.

ETİKETLER
İran ABD İsrail
Sıradaki Haber
AB'den İran'a seyrüsefer serbestisini ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:50
MİT Başkanı Kalın Gazze diplomasisi için Kahire'de
16:46
DMM, 'Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor' iddialarını yalanladı
16:24
Ara seçimde Cumhur İttifakı 5 beldeyi açık farkla kazandı
16:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti
16:32
Bitki değil mucize: 1 milyon tuz çalısı üretildi
16:21
Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarından 4 bin 606 şüpheli tutuklandı
Han Yunus'taki pazarlarda hareketlilik yaşandı
Han Yunus'taki pazarlarda hareketlilik yaşandı
FOTO FOKUS
Milli yazılım F-16'ların görev kabiliyetini artıracak
Milli yazılım F-16'ların görev kabiliyetini artıracak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ