Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaneli'nde 180 emeklinin maaşı evlerine teslim edildi
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü 180 emeklinin maaşı, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından kendilerine ulaştırıldı.
Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz başkanlığında çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubunun 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını bankalardan çekerek ilgili belge ile birlikte evlerine teslim ettiği belirtildi.
[Fotoğraf: AA]
Açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin, vatandaşların diğer taleplerine de yardımcı olduğu kaydedildi.
Son Haberler
- 12:11
- 12:12
- 12:12
- 12:03
- 12:03
Sıradaki Haber
Hatay'da peş peşe depremler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz