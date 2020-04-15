Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz başkanlığında çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubunun 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını bankalardan çekerek ilgili belge ile birlikte evlerine teslim ettiği belirtildi.

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Açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin, vatandaşların diğer taleplerine de yardımcı olduğu kaydedildi.