Ankara Emniyeti'nde ekipler, günler süren teknik ve fiziki takibi tamamladı, gün ağarmadan operasyon için düğmeye basıldı.

Başkent'te polis ekipleri geçmişe dönük şirket kuran, kredi notu düşük kişilere senet karşılığında kredi almalarını sağlayan ve çıkan kredinin dörtte birine el koyan bir şebekeyi çökertti.

TRT Haber ekipleri o şafak operasyonu takip etti.

Örgüt liderinin de aralarında bulunduğu şüpheliler yakalandı

"Jet kredi" ismiyle faaliyet yürüten şebekenin, krediye ihtiyacı olan kişileri sözde kredi danışmanlığı hilesi ile dolandırdığı tespit edildi.

İş yeri sahibi ve çalışanlarının yanı sıra banka çalışanı muhasebecilerin de dolandırıcılık şebekesinin içinde olduğu ortaya çıktı.

20 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, aylar süren takip sonucu şebekenin bağlantılarını tek tek deşifre etti.

Polis gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 20'sini yakaladı. Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde arama yapıldı. Aramada dolandırıcılık faaliyetinde kullanılan sözleşme, senet, şirket kurulum belgeleri ve yoklama fişleri ele geçirildi.

2 milyon lira kredi çektirdiler

Şüpheliler bu yöntemle bugüne kadar 13 kişiye kredi sağladı, 100'e yakın kişiyi mağdur etti. 2 milyon liraya yakın kredi çekilmesini sağlayan dolandırıcılar, bankaları da zarara uğrattı.

Şüpheliler ilk işlemlerinin ardında sorgulanmak üzere Ankara Emniyeti'ne götürüldü.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Hüseyin Ertan