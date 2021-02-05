Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkâri çevreleri ile Şırnak’ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batısında 8 ila 12, doğusunda 5 ila 8 derece mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, ülkenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için çığ uyarısı

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunuyor.

Yoğun kar uyarısı

Bugün Hakkari il geneli, Van’ın güneyi (Çatak, Bahçesaray, Gürpınar, Başkale) ve Şırnak’ın doğusunda (Uludere, Beytüşşebap) beklenen kar yağışlarının, yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, 20-50 cm yeni kar örtüsü oluşturacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış

Bugün sabah saatlerinden itibaren Rize il geneli ile Artvin’in kıyı kesimlerinde (Hopa, Arhavi, Murgul, Borçka) beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağmur, 800m üzeri rakımlarda yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.