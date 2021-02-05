Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan “Bağımlılık Yapıcı Madde Ticaretinin” önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir oto çekicisi üzerinde taşınan silindirli iş makinesinin silindir bölümüne gizlenmiş vaziyette 195 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklandı.