Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 05:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uyuşturucuyu ceviz kabuklarının içine gizlemişler
[Fotoğraf: İHA]
Bursa’da polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu kamyonetin içinde yapılan aramada, cevizlerin arasına gizlenmiş 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptığı aramada, kamyonetin kasasında bulunan cevizlerin içine gizlenmiş 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Sürücü Mert Ö. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Ayrıca sokağa çıkma yasağına uymadığı için 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.
Konu ile ilgili tahkikata başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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