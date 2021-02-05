Merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptığı aramada, kamyonetin kasasında bulunan cevizlerin içine gizlenmiş 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Sürücü Mert Ö. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Ayrıca sokağa çıkma yasağına uymadığı için 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili tahkikata başlatıldı.

