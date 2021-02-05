Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 03:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kuyuya düşen buzağı kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, su dolu kuyuya düşen buzağı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Bodrum'a bağlı Dereköy mahallesinde sabah saatlerinde hayvanlarını otlatan çiftçi İbrahim Kılıç, bir buzağının içi su dolu kuyuya düştüğünü fark ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, buzağıyı halat ile bağlayarak düştüğü kuyudan çıkarttı.
Yapılan kontrolde iyi olduğu belirlenen buzağı sahibine teslim edildi.
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