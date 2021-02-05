Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 01:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
43 ilin geçiş noktasında HES kodu denetimi
[Fotoğraf: İHA]
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, gece yarısı gerçekleştirilen denetimde, şehirler arası otobüslerde seyahat eden kişilerin HES kodu sorgulaması yapıldı.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde, kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler sürüyor.
Ekipler, yolcular ve sürücülere maskesiz seyahat etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Durdurulan diğer araçlarda ise sürücülerin ve yolcuların seyahat izin belgesi ile Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden kontrolleri gerçekleştirildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri HES Kodu
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