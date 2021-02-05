Kırıkkale Valiliği koordinesinde, kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler sürüyor.

Ekipler, yolcular ve sürücülere maskesiz seyahat etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Durdurulan diğer araçlarda ise sürücülerin ve yolcuların seyahat izin belgesi ile Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden kontrolleri gerçekleştirildi.

