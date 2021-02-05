Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 00:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da yangın: 2 ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da bir evde çıkan yangın yan tarafta bulunan başka bir eve sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi.
Adil Karpuz'a ait evin odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler önce Karpuz'un evine, daha sonra yan taraftaki eve sıçradı. Karpuz ve eşi komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında hasar gören 2 ev kullanılamaz hale geldi.
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