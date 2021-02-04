Amasya'da, otomobil yedek parçası ticareti vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğüne başvuran 10 kişi, kendisini iş adamı olarak tanıtan M.Ö'nün otomobil yedek parçası ticareti yapacağı vaadiyle kendilerinden para aldığı söyledi.

Oto galeri uzun süredir kapalıydı

Ancak yaklaşık 3 ay önce açtığı oto galerisine gittiklerinde iş yerinin uzun süredir kapalı olduğunu fark ettiklerini anlattı.

Dolandırıldıkları gerekçesiyle M.Ö'den şikayetçi olan söz konusu kişilerin başvurusu üzerine polis, çalışma başlattı.

[Fotoğraf: İHA]

10 milyon liralık dolandırıcılık

Polis ekipleri, şüpheli M.Ö'nün "Yedek parça işinde iyi kar var" dediği çok sayıda kişiyi, yurt dışından getirteceği otomobil yedek parça satışından yüzde 25'e varan oranlarda kar payı dağıtma vaadiyle yaklaşık 10 milyon lira alarak dolandırdığını belirledi.

Soruşturma kapsamında Sakarya'da düzenlenen operasyonda yakalanarak Amasya'ya getirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.