Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 01:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tabancayla oynayan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Ülkülü Mahallesi’nde 9 yaşındaki Muhittin A., oynadığı tabancanın ateş alması sonucu kafasından ağır yaralandı.
Muhittin A. 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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