Esenler Nine Hatun Mahallesi 142.Sokak'ta 7 katlı bir binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm binayı kaplayan duman nedeniyle bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Binada bulunan onlarca vatandaş korku ve panik yaşarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Evlerinde mahsur kalan 30 kişi tahliye edildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

