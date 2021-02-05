Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 05:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kumar oynatılan evdeki 16 kişiye işlem yapıldı
[Fotoğraf: AA ]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kumar oynatılan eve düzenlenen operasyonda 16 kişiye yasal işlem yapıldı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulus Mahallesi'nde bir evin usulsüz olarak kahvehaneye dönüştürüldüğü ve kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İki gün süren takibin ardından ekipler, savcılığın talimatıyla adrese baskın düzenledi.
Kumar oynatıldığı tespit edilen evin sahibi V.B. gözaltına alınırken, 15 kişiye ise koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten ve yasa dışı kumar oynamaktan işlem yapıldı.
V.B. "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak"tan yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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