Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 04:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da polis ekiplerince kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Şüphelilerin “Dur” ikazına rağmen araçla kaçması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi.
Polis ekipleri, Fevzi Paşa Mahallesi'yle Turhan Cemal Beriker Bulvarı kesişiminde şüphelileri yakaladı. Üç şüphelinin üst aramasını ve otomobilde inceleme yapan ekipler, suç unsuru bulamadı.
Şüpheliler ve araç detaylı incelenmek üzere Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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