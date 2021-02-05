Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 07:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da park halindeki araç yandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da alev alan park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Merkez Seyhan ilçesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğündeki polisler, yolda park halinde bulunan aracın alev aldığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsünün motor arıza ışığı yandığı için park etmesinin ardından araçta yangın çıktığı belirlendi.
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