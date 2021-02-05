Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri yeniden başladı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin azalması nedeniyle durdurulan gemi geçişleri yeniden çift yönlü trafiğe açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı, İstanbul Boğazı'nda görüşün bir milin üzerine çıktığını açıkladı.
Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 18.30 itibarıyla çift yönlü olarak açıldığı ifade edildi.
Boğaz'daki sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü askıya alınmıştı.
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