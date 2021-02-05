Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul, Tekirdağ ve Edirne sisle kaplandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı.
İstanbul’un bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi.
[Fotoğraf: AA]
Sis, Küçükçekmece, Avcılar ve Esenyurt'ta yoğun şekilde görüldü.
[Fotoğraf: AA]
Yüksek binaların üst kısımları sis nedeniyle gözden kaybolurken, Küçükçekmece Gölü de sisle kaplandı.
Edirne
Edirne'de sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Görüş mesafesi de yer yer 30 metreye kadar düştü.
Kentin simgelerinden Selimiye Camii sislerin arasında kaldı. Tunca ve Meriç köprüleri de siste güzel görüntüler oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri uyarıyor.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları İstanbul
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