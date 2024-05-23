Sahte bankacıya kimlik bilgilerini verdi, 48 bin lira dolandırıldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan ve hurda toplayarak geçimini sağlayan Mustafa Kasap, dolandırıcıların kurbanı oldu. Mustafa Kasap, hurdaları boşaltırken çalan telefonuna cevap verdi ve kendisini bankacı olarak tanıtan Süleyman K. isimli dolandırıcıya kimlik bilgilerini verdi. Bilgilerini verdikten sonra içine kurt düşen Kasap, bankaya telefonla ulaşamayınca şubeye giderek durumu öğrenmeye çalıştı. Bankada kredi çekildiğini ve kredi kartı çıkartılıp kullanıldığını öğrenen Kasap, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Samsun 1. Tüketici Mahkemesi tarafından bankaya yaptığı itiraz reddedilen Kasap'a bir de Samsun İcra Müdürlüğü tarafından icra takibi başlatıldı. 45 günlük geri itiraz süresinde karara tekrar itiraz edeceğini belirten Kasap, 48 bin TL’lik zararı için yetkililerden yardım istedi.

[Fotoğraf: İHA]

"Hurda boşaltırken boşluğuma geldi ve bilgilerimi verdim"

Kendisini arayan kişiyi bankacı sanarak TC kimlik bilgilerini verdiğini ifade eden Mustafa Kasap, “Ben hurda toplayarak geçimimi sağlıyorum. Birisi kendini ‘bankacı’ olarak tanıtarak beni aradı. Ben de o sırada hurda boşaltırken boşluğuma geldi ve kimlik bilgilerimi arayan kişiye verdim. Daha sonradan kendimi toparlayınca bankayı aradım. Telefonla bankaya ulaşamayınca şubeye gittim, onlar bir şey yapamayacaklarını söyleyince jandarmaya gittim. Bu süre zarfında 4-5 saat kaybım oldu. O sürede bana ‘bankacı’ olduğunu söyleyen şahıs internet üzerinden para çekiyor. Oradan da başka bankadaki hesabına havale ediyor. Ben internetten başvuru bilmem, havale yapma bilmem. Beni dolandırdılar. Dolandırılmamda payı olanlardan şikayetçiyim” dedi.

"Toplamda 48 bin TL beni zarara uğrattılar"

Hurda toplayarak ayda ortalama 4-5 bin TL kazandığını ve şu anda 48 bin TL’lik bir yükün altına girdiğini dile getiren Kasap, “Dolandırıcı, 10 bin TL kredi çekmiş. Bir de kredi kartı çıkartıp, onu kullanmış. Toplamda 48 bin TL beni zarara uğrattılar. Adalet ve hakkımı istiyorum. Yetkililerden hakkımın korunmasını istiyorum. Savcılığa mektup yazdım ve mahkemeye çıktım. Kulaklarımda ve gözlerimde sıkıntı var. O nedenle notlar hazırlayıp, hakime verdim. Konuşmakta ve duymakta sıkıntı yaşadığım için notlar yazarak kendimi savunmak istedim. Çekmediğim parayı neden ödeyeyim. Kendi karnımı zor doyuruyorum. Hurda toplayarak ayda 4-5 bin TL kazanıyorum. Bakkaldan aldığım ürünlerin parasını zor ödüyorum. O nedenle yetkililerden yardım istiyorum” diye konuştu.

Sokaklarda hurda toplamanın yanı sıra iş olursa ufak çaplı inşaatlarda da çalıştığını ifade eden Mustafa Kasap, paraları kimin hangi numaradan çekip hangi hesaba gönderdiğinin belli olduğunu ve yetkililerin duruma el atması gerektiğini sözlerine ekledi.