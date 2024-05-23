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Türkiye
AA 23.05.2024 13:49

Adana'da depoda çıkan yangın eve sıçradı: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, mobilya deposunda başlayıp eve sıçrayan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Adana'da depoda çıkan yangın eve sıçradı: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Özgür Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı'ndaki bir mobilya mağazasının deposunda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 4'er katlı iki bina ile bir oto tamirhanesine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'da depoda çıkan yangın eve sıçradı: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Yangının sıçradığı binalardan birinin üçüncü katında Hicran, kızı Ceylan, 2 yaşındaki torunu Neva Çığıraçan ve kardeşi Selami Yüzgeçiciler mahsur kaldı.

Vatandaşlar tarafından evden çıkartılan 4 kişi, olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.

Güneşten etkilenmemesi için gölgelik oluşturuldu

Dumandan etkilenen ve kaldırımda oturan Hicran Çığıraçan'ın güneşten etkilenmemesi için vatandaşlar gölgelik oluşturup daha sonra kendisine şemsiye temin etti.

Dumandan etkilenen Hicran Çığıraçan'ın eşi Sebahattin Çığıraçan, gazetecilere, kendisini telefonla arayan eşinin mahsur kaldıklarını bildirmesinin ardından bayıldığını anlattı.

Adana'da depoda çıkan yangın eve sıçradı: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Ailesini kurtarmak için hemen eve geldiğini ancak polislerin yoğun duman nedeniyle binaya girişine izin vermediğini kaydeden Çığıraçan, kendisinden önce yukarıya çıkan vatandaşlarca ailesinin kurtarıldığını söyledi.

Yangın için tedbir amacıyla olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da sevk edildi

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