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Türkiye
AA 23.05.2024 13:34

Denizi kirleten 42 gemiye 91 milyon 766 bin lira para cezası

Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) merkezinden 7 gün 24 saat boyunca kameralarla izlenen Antalya Körfezi'nde denizi kirlettiği tespit edilen gemiler anında belirleniyor. Antalya'da 11 ayda 42 gemi kaynaklı deniz kirliliğine 91 milyon 766 bin lira para cezası uygulandı.

Denizi kirleten 42 gemiye 91 milyon 766 bin lira para cezası

Gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla geçen yıl temmuzda faaliyete geçirilen Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile denizi kirleten gemilere anında müdahale ediliyor.

Sistem kapsamında büyükşehir belediyesi sorumluluk alanındaki sahada 22 noktaya yerleştirilen PTZ ve termal kameralar ile Antalya Balıkçı Barınağı'na 90 mil menzilli su üstü radarı kuruldu. Yaklaşık 3 kilometrelik mesafeden net ve yakın görüntü alabilen kameralar ile denizleri kirleten gemiler anında tespit ediliyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

EGDS merkezinden 7 gün 24 saat boyunca kameralarla izlenen Antalya Körfezi'nde denizi kirlettiği tespit edilen gemiler anında belirleniyor. Geminin bulunduğu noktadan alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre idari yaptırım uygulanıyor.

11 aydır faaliyette bulunan EGDS ile tespit edilen 42 gemi kaynaklı deniz kirliliğine yönelik 91 milyon 766 bin lira para cezası uygulandı. Elde edilen gelir ise büyükşehir belediyesinin çevre projelerinde değerlendiriliyor. ​​​​​​​

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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