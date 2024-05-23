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Türkiye
AA 23.05.2024 12:17

Çanakkale'de ormanlık alanlara giriş yasağı 1 Haziran'da başlayacak

Çanakkale'de yangın riskinin önlenmesi amacıyla 1 Haziran'dan itibaren 3,5 ay süresince ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Çanakkale'de ormanlık alanlara giriş yasağı 1 Haziran'da başlayacak

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, orman yangınları bakımından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden Çanakkale ili dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 1 Haziran'dan 15 Eylül'e kadar girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

Orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alındığının belirtilen açıklamada, "Çanakkale İli 2024 Yılı Orman Yangınları Mücadele Komisyon Kararı ile belirlenmiş olan Çanakkale vilayeti dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarda orman yangınlarında kullanılabilecek dozer, greyder, loder, treyler, itfaiye aracı, arazöz gibi her türlü araç ve gereçlerin görevli elemanları ile kritik hava hallerinde, her an kullanılmak üzere göreve hazır olarak bekletilmesi, orman idaresinin talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyonun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerine getirilmesi, orman yangınlarına sebebiyet verenlerin tespiti gayesi ile gerekli önlemlerin alınması, şüphelisi tespit edilenler ile ilgili olarak kanunda öngörülen yasal işlemlerin uygulanması, ayrıca ilgili hususların kaymakamlıklarca köy halkına duyurulması hususlarında gereği yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

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