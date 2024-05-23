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Türkiye
DHA 23.05.2024 12:09

Sahte altın üretip satan şebekeye operasyon: 17 tutuklama

Gaziantep merkezli 5 ilde sahte altın takı üretip piyasaya süren şebekeye yönelik operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

Sahte altın üretip satan şebekeye operasyon: 17 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte altın takı üreterek piyasaya süren bir şebekeyi takibe aldı.

Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda sahte ve düşük ayarlı ziynet eşyaları üreterek satan şebekeye yönelik Gaziantep merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, çok sayıda sahte ziynet eşyası, ziynet eşyası yapımında kullanılan malzemeler, bir miktar para ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, 'paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik' suçundan tutuklandı.

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