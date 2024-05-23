Sahte altın üretip satan şebekeye operasyon: 17 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte altın takı üreterek piyasaya süren bir şebekeyi takibe aldı.

Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda sahte ve düşük ayarlı ziynet eşyaları üreterek satan şebekeye yönelik Gaziantep merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, çok sayıda sahte ziynet eşyası, ziynet eşyası yapımında kullanılan malzemeler, bir miktar para ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, 'paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik' suçundan tutuklandı.