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Türkiye
AA 23.05.2024 10:37

Terör propagandasından aranan zanlı Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki, "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan dosyaları bulunan zanlıyı yakaladı.

Terör propagandasından aranan zanlı Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Terör örgütü propagandasından 17 açık dosya

Bu kapsamda yapılan araştırma ve takip kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan 17 açık dosya kaydı ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan şüphelinin Havsa ilçesine bağlı Köseömer köyünde olduğu tespit edildi.

Yasa dışı yoldan Yunanistan’a kaçma hazırlığında olduğu belirlenen zanlı köyde gözaltına alındı.

Şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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